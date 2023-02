Policisti za povzročitev prometne nesreče na pomurski avtocesti ovadili romunskega voznika avtobusa

Murska Sobota, 6. februarja - Policisti bodo kazensko ovadili 32-letnega romunskega voznika avtobusa, ki je v petek na pomurski avtocesti zapeljal z vozišča, v nesreči pa so umrli trije ljudje. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, sta v nesreči umrli 46- in 52-letna potnica ter 32-letni potnik.