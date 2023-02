V sporu v Murski Soboti umrl 26-letnik, osumljenec 48-letni državljan BiH

Murska Sobota, 6. februarja - V nedeljskem sporu v Murski Soboti je zaradi hudih poškodb z ostrim predmetom umrl 26-letnik, doma z območja murskosoboške upravne enote. Po prvih podatkih je osumljenec, ki so ga izsledili kmalu po dogodku in je zaradi poškodb na zdravljenju v bolnišnici, 48-letni državljan Bosne in Hercegovine, so pojasnili na Policijski upravi Murska Sobota.