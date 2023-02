Sindikati pred praznikom kulture opozorili na številne težave zaposlenih v kulturi

Ljubljana, 6. februarja - Predstavniki sindikatov Sviz, Glosa in Zasuk so na današnji novinarski konferenci pred skorajšnjim praznikom kulture 8. februarja opozorili na številne težave zaposlenih v kulturi in samega sektorja. Vsi trije sindikati, ki so se tokrat prvič združili z istim ciljem, rešitve pričakujejo čim prej. Pri tem stavijo na kulturo dialoga in ne ulice.