Novogoriška občina hiti s projektom poplavne zaščite

Nova Gorica, 6. februarja - V delih novogoriške občine, v Potoku pri Dornberku, delu mesta Nova Gorica in Liskurju v Rožni Dolini, vsako večje deževje še vedno poplavlja bližnje objekte in kmetijska zemljišča. Novogoriška občina zdaj pripravlja projekt, s katerim želijo ta območja zaščititi pred poplavnimi vodami. A občina ima čas le do konca junija, zato se s postopki mudi.