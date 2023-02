Na Otoku poteka stavka medicinskih sester in reševalcev

London, 6. februarja - Medicinske sestre in reševalci v Angliji so z današnjim novim krogom stavk, največjim doslej, okrepili zahteve po višjih plačah zaradi inflacije in naraščajočih življenjskih stroškov. Sestre trdijo, da njihove plače v zadnjem desetletju niso dohajale inflacije, in opozarjajo na množično opuščanje poklica, poroča francoska tiskovna agencija AFP.