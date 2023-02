Na Ljubljanski borzi dopoldne neenotna gibanja

Ljubljana, 6. februarja - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se prvi dan novega tedna gibljejo neenotno. Dražijo se delnice Cinkarne Celje, Petrola, Zavarovalnice Triglav in NLB, cenijo pa se delnice Telekoma Slovenije in pred pričakovano menjavo nadzornikov na današnji skupščini tudi Luke Koper. Indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,30 odstotka.