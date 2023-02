Svetovna atletika dovolila nastope še šestim Rusom, a ti zaradi vojne ne morejo tekmovati

Monte Carlo, 6. februarja - Svetovna atletika (SA) je sporočila, da je dovolila nastope na mednarodnih tekmovanjih pod nevtralno zastavo še šestim Rusom, pred tem je v lanskem letu dovoljenje dobilo 73 atletinj in atletov iz te države. A je 1. marca lani zaradi ruskega napada na Ukrajino izključila Rusijo iz svojih tekmovanj, to so storili tudi organizatorji diamantne lige.