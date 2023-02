Anamarija Lampič ne bo nastopila na SP v Planici

Oberhof, 6. februarja - Anamarija Lampič, do prejšnje sezone najboljša slovenska tekačica na smučeh, je po prestopu v biatlon prispela na prizorišče svojega prvega svetovnega prvenstva v novi panogi v nemški Oberhof. Na Instagramu je potrdila, da bo to njeno edino SP v tej sezoni in tako ne bo nastopila na letošnjem SP v nordijskem smučanju v Planici.