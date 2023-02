Brdo pri Kranju, 6. februarja - Na finalnem turnirju pokala Terme Olimia v futsalu, ki bo 17. in 18. februarja v Podčetrtku, se bodo pomerili Dobrepolje in Bronx ter Siliko in Dobovec, je določil žreb na sedežu Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju.