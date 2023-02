Pred celjske zapore nastavil sumljiv predmet

Celje, 6. februarja - Celjski policisti so v petek prijeli 38-letnega moškega, doma z žalskega območja, ki je pred stavbo celjskih zaporov nastavil sumljiv predmet. Po opravljenih preiskovalnih dejanjih so ga izpustili na prostost. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost ga čaka kazenska ovadba, so danes sporočili s celjske policije.