Slovenske novice: Nekdanji drsalec Klasinc v ZDA priznal bančne prevare

New York, 6. februarja - Nekdanji olimpijski umetnostni drsalec in podjetnik iz Slovenije Luka Klasinc, ki so ga junija 2021 v ZDA aretirali in obtožili bančnih prevar v zvezi s posojili podjetjem med pandemijo covida-19, je priznal krivdo, poročajo Slovenske novice. Sodbo mu bodo izrekli maja.