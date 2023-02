Slovenija prepričljivo najboljša na mešani ekipni tekmi

Whistler, 6. februarja - Ajda Košnjek, Rok Masle, Nika Prevc in Maksim Bartolj so na zadnji tekmi mladinskega svetovnega prvenstva v kanadskem Whistlerju prepričljivo osvojili naslov prvakov na mešani ekipni tekmi v smučarskih skokih. Zbrali so 920,2 točke, srebro je osvojila Japonska z 875,2 točke, bron pa Nemčija z 873,7.