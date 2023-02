Minnesota premagala oslabljeni Denver

Minneapolis, 6. februarja - Košarkarji Minnesote Timberwolves so v severnoameriški ligi NBA doma s 128:98 porazili oslabljeni Denver Nuggets, za katere niso igrali poškodovani srbski zvezdnik Nikola Jokić in še trije člani začetne peterke. V njej je bil zato tokrat slovenski reprezentant Vlatko Čančar in je v 29 minutah dosegel šest točk, pet skokov in tri podaje.