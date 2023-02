Slovenske košarkarice začele priprave na novi preizkušnji

Ljubljana, 5. februarja - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je z današnjim zborom in popoldanskim treningom v Ljubljani začela priprave na zadnji cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bosta med 15. in 25. junijem gostila Slovenija in Izrael. Obe reprezentanci sta kot gostiteljici na prvenstvo že uvrščeni.