Izidi smučarskih skokov v Willingenu (2)

* Izidi: 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 273 točk (147,5 m/142) 2. Ryoyu Kobayashi (Jap) 252,3 (134,5/145,5) 3. Daniel Andre Tande (Nor) 249,2 (141,5/137) ... 5. Žiga Jelar (Slo) 236,3 (134,5/135,5) 6. Domen Prevc (Slo) 232,4 (132,5/135) 10. Timi Zajc (Slo) 220,1 (129,5/134,5) 18. Anže Lanišek (Slo) 197,3 (130/121) 19. Lovro Kos (Slo) 195,2 (132/121,5) 20. Peter Prevc (Slo) 194,7 (128/120) ... * Svetovni pokal, skupno (20): 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 1516 2. Dawid Kubacki (Pol) 1278 3. Anže Lanišek (Slo) 1083 ... 10. Timi Zajc (Slo) 442 18. Peter Prevc (Slo) 274 21. Žiga Jelar (Slo) 250 22. Lovro Kos (Slo) 247 23. Domen Prevc (Slo) 236 40. Žak Mogel (Slo) 29 ... * Pokal narodov: 1. Avstrija 3904 2. Norveška 3452 3. Poljska 3117 4. Slovenija 3036 ...