Interju milanski derbi, vodilni Napoli zanesljiv

Ljubljana, 5. februarja - Nogometaši Napolija so tudi v 21. krogu italijanske lige svoje delo opravili po pričakovanju. V gosteh so s 3:0 premagali Spezio in se še utrdili na vrhu lestvice. Neuspešen je bil Udinese, ki je v gosteh pri Torinu izgubil z 0:1. Inter je v milanskem derbiju zmagal z 1:0.