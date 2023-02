Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 5. februarja - Zvečer in ponoči bo delno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -4, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od -1 do 2, na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo pretežno jasno. V sredo bo sprva precej jasno z mrzlim jutrom. Čez dan se bo oblačnost od vzhoda povečala, severovzhodni veter se bo nekoliko okrepil. Hladno bo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Britanskim otočjem. Ob severovzhoda priteka k nam razmeroma hladen in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Deloma jasno bo z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu povečini šibka burja.