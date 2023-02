Izidi nordijske kombinacije v Oberstdorfu

* Izidi: 1. Julian Schmid (Nem) 22:52,7 2. Jens Luraas Oftebro (Nor) + 0,7 3. Johannes Lamparter (Avt) 1,0 4. Fraz-Josef Rehrl (Avt) 1,1 5. Stefan Rettenegger (Avt) 42,4 6. Ilkka Herola (Fin) 46,2 - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Johannes Lamparter (Avt) 1045 2. Lulian Schmid (Nem) 944 3. Jens Luraas Oftebrö (Nor) 924 4. Jarl Magnus Riiber (Nor) 723 5. Franz-Josef Rehrl (Avt) 596 8. Vinzenz Geiger (Nem) 563 ... 44. Gašper Brecl (Nor) 17