V Izoli postavili deseti zbiralnik za rabljena oblačila

Izola, 5. februarja - Na parkirišču pred stavbo krajevne skupnosti Jagodje-Dobrava so ta teden postavili nov zbiralnik za rabljena oblačila, obutev in hišni tekstil, so sporočili iz Komunale Izola. Kot so zapisali, ogromne količine tovrstnih odpadkov predstavljajo eno najbolj perečih okoljskih problematik. V občini imajo zdaj deset takšnih zbiralnikov.