V središču Ljubljane so se z ogljikovim monoksidom zastrupili štirje delavci

Ljubljana, 5. februarja - Pri delu z uporabo naprav z notranjim izgorevanjem so se v soboto v središču Ljubljane z ogljikovim monoksidom zastrupili štirje delavci. Pripeljali so jih na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana, a niso več v smrtni nevarnosti, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.