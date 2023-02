Ukrajinska vojska: V Bahmutu potekajo hudi spopadi

Kijev/London, 5. februarja - Med ukrajinskimi in ruskimi silami potekajo srditi spopadi za mesto Bahmut na vzhodu Ukrajine, je sporočila ukrajinska vojska. Da so razmere v tem strateško pomembnem mestu v Donecku težke, je potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajinske sile naj bi odbile ruske napade, vendar pa so po nekaterih poročilih vse bolj izolirane.