Bamba in Rivers po pretepu suspendirana

New York, 5. februarja - Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je suspendiralo košarkarja Mo Bambo in Austina Riversa zaradi pretepa na tekmi med njunima ekipama Orlando Magic in Minnesota Timberwolves dan prej, ko je bilo izključenih kar pet igralcev. Bamba je dobil prepoved igre na štirih tekmah, Rivers pa bo moral počivati na treh.