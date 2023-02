Hokejisti atlantske skupine zmagovalci tekme vseh zvezd

Fort Lauderdale, 5. februarja - Hokejisti severnoameriške lige NHL so ta konec tedna preživeli na Floridi, kjer so se pomerili na tekmi vseh zvezd. V mestu Sunrise so najprej izvedli tekmovanja v spretnostih, sinoči pa so na razprodani FLA Live Areni hokejisti atlantske skupine v finalu tekme vseh zvezd premagali centralno skupino s 7:5.