Whistler, 5. februarja - Slovenski skakalci so bili bronasti na ekipni tekmi na mladinskem svetovnem prvenstvu v Kanadi. Na tekmi v Whistlerju so Taj Ekart, Rok Masle, Gorazd Završnik in Maksim Bartolj zbrali 925,8 točke in zaostali le za Avstrijo (972,5) in Poljsko (966,7).