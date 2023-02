Biki in Denver zmagali, Dallas brez Dončića klonil

Chicago, 5. februarja - V severnoameriški košarkarski ligi NBA so ta večer igrale vse tri ekipe s slovenskimi košarkarji. Chicago Bulls so Portland Trail Blazers doma ugnali s 129:121, Denver Nuggets s 128:108 Atlanto Hawks, Golden State Warriors pa so s 119:113 premagali Dallas Mavericks, za katere Luka Dončić po poškodbi pete ni igral.