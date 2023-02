Washington, 4. februarja - Ameriško obrambno ministrstvo je sporočilo, da je njihovo vojaško lovsko letalo sestrelilo kitajski balon, ki so ga v preteklih dneh opazili nad ZDA. Kot so pojasnili, so s tem odgovorili na "nesprejemljivo kršitev" ameriške suverenosti, poročajo tuje tiskovne agencije.