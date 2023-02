V Zidanem Mostu dvignili transformator

Zidani Most, 4. februarja - Na železniški postaji Zidani Most je dopoldne stekla prva faza dviga 380-tonskega transformatorja, ki se je prevrnil v začetku januarja. Pri dvigu uporabljajo posebne nosilce, s katerimi bodo transformator postavili v pokončno lego. Popoldne so transformator dvignili posebno ploščad.