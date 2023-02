Zaradi močnega vetra po državi obilo preglavic, tudi v prometu

Ljubljana, 4. februarja - Močan veter je danes povzročal obilo preglavic predvsem v severnem, vzhodnem, jugovzhodnem in osrednjem delu Slovenije. Veter je podiral drevesa, elektro in komunikacijske drogove ter odkrival strehe objektov. Zaradi podrtega drevja je bilo neprevoznih nekaj cest, zaradi vetra sta bili zaprti tudi smučišči na Krvavcu in Kaninu.