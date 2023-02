Atleticu le točka z Getafejem, Elche v 20. krogu prvič zmagal

Madrid, 4. februarja - Nogometaši madridskega Atletica so v tekmi 20. kroga španske lige igrali neodločeno 1:1 z Getafejem. Za presenečenje kroga pa je poskrbel zadnjeuvrščeni Elche, ki je premagal Villarreal s 3:1 in tako v 20. krogu dosegel sploh prvo zmago v sezoni. Vodilna Barcelona in Real Madrid bosta igrala v nedeljo.