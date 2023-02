Union začasno spet prvi, Leipzig le s točko, Dortmund odpihnil Freiburg

Berlin, 4. februarja - Nogometaši berlinskega Uniona so v tekmi 19. kroga nemške lige premagali Mainz z 2:1 in začasno prevzeli vodstvo v bundesligi. Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla pa je igral le 0:0 s Kölnom. Dortmund je kar s 5:1 odpravil Freiburg. Do danes vodilni Bayern bo igral v nedeljo proti Wolfsburgu.