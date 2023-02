Arso opozarja na močan veter

Ljubljana, 4. februarja - Predvsem v severni Sloveniji bo danes do sredine popoldneva, na severovzhodu pa do večera, pihal močan severni veter, ki bo presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Na izpostavljenih legah lahko doseže tudi do 90 kilometrov na uro. Možni bodo vetrolomi, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso).