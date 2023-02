Al Hilal po enajstmetrovkah v polfinale klubskega SP

Rabat, 4. februarja - Nogometaši azijskega predstavnika Al Hilala iz Savdske Arabije so v prvem četrtfinalu klubskega svetovnega prvenstva v Rabatu po enajstmetrovkah premagali afriškega prvaka Wydad iz Casablance. Po rednem delu in podaljških je bilo 1:1, so pa Savdijci zadeli vseh pet enajstmetrovk, medtem ko so domačini eno zgrešili.