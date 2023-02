Na Mariborskem Pohorju se je huje poškodoval smučar

Maribor, 4. februarja - V petek dopoldne je na izteku sedežnice smučišča na območju Mariborskega Pohorja padel smučar. Prepeljali so ga v Univerzitetni klinični center Maribor, kjer so ugotovili, da se je hudo telesno poškodoval. Bil je sicer ustrezno opremljen in je uporabljal čelado, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.