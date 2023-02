Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 4. februarja - Danes bo pretežno jasno, ponekod v severnih krajih občasno zmerno oblačno, nastane lahko kakšna manjša ploha. Pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem popoldne burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -11 do -3, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 0 do 5, na Goriškem in ob morju do 8 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem v severni Sloveniji bo danes do sredine popoldneva, na severovzhodu do večera, pihal močan severni veter, ki bo presegal hitrost 70 kilometrov na uro, na izpostavljenih legah tudi 90 kilometrov na uro. Možni bodo vetrolomi.

Obeti: V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, še bo pihal severovzhodnik. V torek bo precej jasno in hladno.

Vremenska slika: Po hitrem prehodu hladne fronte se je od zahoda nad srednjo Evropo in Skandinavijo razširilo območje visokega zračnega tlaka. Od severa doteka k nam hladnejši in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v Alpah pretežno oblačno, v osrednjih Alpah bo snežilo. Občasno bo bolj oblačno tudi v krajih vzhodno od nas, drugod bo pretežno jasno. Vetrovno bo, pihal bo severni veter, ki bo predvsem v Alpah in na območju Panonske nižine močan. Ob severnem Jadranu bo popoldne zapihala burja. V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več predvsem v notranjosti Hrvaške. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Zjutraj bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. Dopoldne bo obremenitev popustila. V nedeljo vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav s počutjem.