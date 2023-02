Ameriške deskarke na snegu tožijo trenerja, olimpijski komite in smučarsko zvezo

Los Angeles, 4. februarja - Tri nekdanje ameriške deskarke na snegu Rosey Fletcher, bronasta z olimpijskih iger 2006, Erin O'Malley in Callan Chythlook-Sifsof zaradi spolnih zlorab tožijo svojega nekdanjega trenerja, Olimpijski komite Združenih držav Amerike ter Ameriško smučarsko in deskarsko zvezo. Kot so pokazali sodni dokumenti, naj bi organizacije zlorabe prikrivale.