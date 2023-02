Vodilna ekipa NBA izgubila doma v Bostonu

New York, 4. februarja - Ekipa Boston Celtics, ki vodi v severnoameriški košarkarski ligi NBA, je doma izgubila proti Phoenix Suns s 94:106. Boston ima zdaj 69,8 odstotno razmerje zmag in porazov. Tokrat prosti Denver Vlatka Čančarja se je tako z 69,2 odstotki na prvem mestu na zahodnem delu in skupno drugem še bolj približal vodilnemu moštvu.