Newyorški borzni indeksi z mešanim tedenskim izkupičkom

New York, 4. februarja - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili mešan teden z nazadovanjem indeksa Dow Jones ter rastjo S&P 500 in Nasdaqa. Rezultati bi bili po le rahlem povišanju ključne obrestne mere veliko boljši, če vlagatelje ob koncu tedna ne bi neprijetno presenetilo izjemno dobro poročilo o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti v januarju.