Olympiacos in Real ostajata na vrhu evrolige

Ljubljana, 3. februarja - Košarkarji Olympiacosa in Real Madrida so v 23. krogu evrolige, drugem v tem tednu, zabeležili novi zmagi in ostajajo na vrhu lestvice. Olympiacos je s 76:70 premagal branilca naslova Efes Istanbul, Saša Vezenkov je dosegel 21 točk, Real pa je bil na derbiju kroga v gosteh s 95:91 boljši od Monaca.