Slovenija potrebuje manjši čudež za zmago v Turčiji

Istanbul, 4. februarja - Slovenska teniška reprezentanca potrebuje tri zmage v današnjih dvobojih Davisovega pokala za zmago proti Turčiji v Istanbulu. Gostitelji so namreč v petek dobili obe partiji in vodijo z 2:0. Prva bosta v igri dvojic ob 9. uri po slovenskem času zaigrala Blaž Rola in Sebastian Dominko.