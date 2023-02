Francija in Italija bosta Ukrajini dobavili mobilne raketne sisteme

Pariz, 3. februarja - Francija in Italija sta se dogovorili, da bosta Ukrajini dobavili mobilne raketne sisteme zemlja-zrak, je danes sporočilo francosko obrambno ministrstvo. Gre za obrambni raketni sistem SAMP/T, s katerim naj bi Ukrajini pomagali, da se obrani pred ruskimi raketami in letali, so pojasnili v Parizu.