Zajc v Willingenu do nevarnega poleta, ekipno tekmo končali po polovici

Willingen, 3. februarja - Na tekmi mešanih ekip v smučarskih skokih za svetovni pokal v nemškem Willingenu so zaradi slabih vremenskih razmer odpovedali drugo serijo, tako da so obveljali izidi prve. Zmagala je Norveška pred Avstrijo in Nemčijo. Slovenska četverica je bila peta, potem ko je Timi Zajc skočil kar 161,5 metra, a pri doskoku padel.