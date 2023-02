Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 3. februarja - Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1600 metrov znatna (ali precejšnja), 3. stopnje, nižje in ponekod v predalpskem svetu (severna Primorska, Polhograjsko in Škofjeloško hribovje, Posavsko hribovje in podobno) pa zmerna, 2. stopnje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Nevarna so strmejša pobočja nad gozdno mejo, kjer so obsežna področja napihanega snega, ki so prisotna na številnih straneh. Tam lahko že pod majhno obremenitvijo sprožite kložast snežni plaz. V stari snežni odeji, ki je sedaj skrita pod debelo snežno odejo novega snega, so zlasti na osojnih pobočjih prisotne šibke plasti, ki lahko na posameznih mestih ob dodatni obremenitvi tudi popustijo. To se lahko zgodi predvsem tam, kjer je snega zaradi vpliva vetra manj. Pod nadmorsko višino okoli 1600 metrov so nevarna predvsem strma travnata pobočja, kjer danes zaradi otoplitve pričakujemo predvsem na prisojnih pobočjih plazove mokrega snega in talne plazove. Snežne in plazovne razmere so v visokogorju zelo zahtevne.

V gorah se je ponoči nekoliko ohladilo, danes pa spet nekoliko ogrelo. Ničta izoterma je na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Sneg je ponoči pomrznil, čez dan pa se je na prisojnih legah sredogorja in nižjih hribov ojužil. Sneg je v visokogorju in senčnih legah sredogorja še vedno slabše preobražen. V zatišnih osojnih legah je ponekod še vedno pršič. Na površini snežne odeje je marsikje skorja, ki je nastala zaradi vetra ali dnevne odjuge in nočnega zmrzovanja. Predvsem nad gozdno mejo je veliko mest z napihanim snegom, grebeni so spihani do trde podlage. Veliko je klož in opasti.

Danes bo sprva zmerno do delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo zmeren do močan severozahodnik, ki se bo zvečer še okrepil. Temperatura na 1500 m bo okoli 1, na 2500 metrov okoli -3 stopinje Celzija. V noči na soboto bo začel pihati severni veter. V soboto se bo delno razjasnilo, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Pihal bo močan severnik, ki bo popoldne le nekoliko oslabel. Hladneje bo. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrov od -1 do -6, na 2500 okoli -8 stopinj Celzija, hladneje bo v gorstvih na vzhodu. V nedeljo bo sprva deloma jasno, čez dan se bo pooblačilo. Predvsem v visokogorju bo še zelo vetrovno. Pihal bo močan severni veter. Še nekoliko hladneje bo. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno. veter bo šibkejši.

Danes so še podobne razmere kot včeraj. Od sobote naprej pa se bo snežna odeja zaradi ohladitve zlasti v sredogorju stabilizirala. V visokogorju bodo snežne in plazovne razmere ostale podobne. Na izpostavljenih legah bo močan severnik še vedno prenašal sneg. Povečale se bodo poledenele površine, zato bo tudi nevarnost zdrsa večja.