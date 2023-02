Štirje učenci OŠ Savsko naselje pridobili geslo za elektronsko redovalnico in v njej popravljali svoje ocene

Ljubljana, 3. februarja - Na osnovni šoli (OŠ) Savsko naselje so štirje učenci lani pridobili geslo za dostop do elektronske redovalnice in v njej popravljali svoje ocene. Ko je vodstvo šole opazilo spremembe in identificiralo učence, so ti posege v redovalnico priznali. O sumu kaznivega dejanja je šola obvestila policijo, je pojasnila ravnateljica Verica Šenica Pavletič.