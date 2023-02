Delničarji Luke Koper o menjavi nadzornikov

Koper, 6. februarja - Delničarji Luke Koper bodo danes na izredni skupščini odločali o odpoklicu Francija Matoza, Nevenke Črešnar Pergar, Andreja Koprivca in Božidarja Godnjavca iz nadzornega sveta, seznanili pa se bodo tudi z odstopom nadzornice Tamare Kozlovič. Za nove člane so predlagani Borut Škrabar, Barbara Nose, Jožef Petrovič, Boštjan Rader in Mirko Bandelj.