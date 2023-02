Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 3. februarja - Ponoči bo sprva zmerno do pretežno oblačno, a do jutra se bo že zjasnilo. V severni polovici Slovenije bo začel pihati severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju do 4 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.