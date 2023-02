Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 3. februarja - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo pod izhodišči. Vlagatelji po navedbah analitikov premlevajo danes objavljene podatke o stanju na trgu dela. Ti so sicer pokazali na najnižjo stopnjo brezposelnosti v več kot 50 letih, a to obenem povečuje strahove pred novimi inflacijskimi pritiski.