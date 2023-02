Ministrica Vrečko: Očitke iz interpelacije bi lahko kadarkoli zavrnili

Ljubljana, 3. februarja - Potem ko so iz NSi danes sporočili, da ne bodo vložili interpelacije zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko, je ta ponovila, da se takšnega zaslišanja v DZ ne bi bala. Argumenti za združitev muzejev so namreč po njenih besedah na njihovi strani, očitki pa neosnovani in jih lahko kadarkoli zavrnejo.