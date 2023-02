V Iraku odkrili 5000 let staro gostilno

Nasirija, 3. februarja - Skupina ameriških arheologov je v starodavnem mestu Lagaš na jugu Iraka, zdaj znanem kot Al Hiba, odkrila 5000 let staro gostilno. V njej so nato našli klopi, prostor, ki je služil kot hladilnik, pečico in celo ostanke hrane. Gostilna se je sicer skrivala le 50 centimetrov pod površjem, poroča časnik Jerusalem Post.