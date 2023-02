Policija: 13 policistov osumljenih storitve kaznivih dejanj med varovanjem protestov

Ljubljana, 3. februarja - Poročili o izrednem nadzoru pri varovanju protestov v letih 2020 in 2021 sta pokazali razloge za sum, da je 13 policistov storilo kaznivo dejanje, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti. Med 13 policisti so tudi štirje vodstveni delavci na policiji, so razkrili danes na novinarski konferenci ministrstva za notranje zadeve in policije.