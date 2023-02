Na mariborskem sodišču nadaljevali sojenje nekdanjima vodilnima v Mipu

Maribor, 3. februarja - V nadaljevanju sojenja nekdanjima vodilnima v družbi Mip Marku Volku in Martinu Kovaču ter nekdanjemu direktorju Prašičereje Podgrad Ivanu Mlinariču zaradi domnevne zlorabe položaja so danes zaslišali sodnega izvedenca ekonomske stroke Draga Dubrovskega in Toma Sokliča, ki je strokovno mnenje pripravil za specializirano državno tožilstvo.